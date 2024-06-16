حجاج الدولة يقفون على صعيد عرفات لأداء الركن الأعظم

أدى حجاج دولة الإمارات، أمس، ركن الحج الأعظم بالوقوف على صعيد عرفات الطاهر، واستمعوا إلى خطبة يوم عرفة.

وأكد رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، رئيس مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات، الدكتور عمر حبتور الدرعي، خلال تفقده الحجاج، أن القيادة الرشيدة أولت اهتماماً كبيراً بتوفير سبل الراحة لحجاج الدولة وخدمتهم في المجالات كافة، ووجهت بتلبية احتياجاتهم في هذه الأيام المباركة التي يجتمع فيها المسلمون من شتى بقاع الدنيا، ومن مختلف الأجناس، في صعيد واحد، ملبين ومكبرين للمولى عز وجل، في مشهد تتأثر به القلوب بتلاحم وتعايش الجموع الغفيرة من الحجاج من كل أنحاء العالم.

وثمّن الدرعي جهود حكومة المملكة العربية السعودية الشقيقة، التي لم تدخر جهداً من أجل راحة الحجاج، وتمكينهم من أداء مناسكهم من خلال البرامج والمبادرات والتجهيزات التي تواكب التقنيات الحديثة، خدمة لضيوف الرحمن، وهو ما يعكسه النجاح المبهر في تفويج الحجاج.