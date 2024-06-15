شرطة أبوظبي تحذر من كتابة المعايدات أثناء القيادة

حذرت شرطة أبوظبي من 10 سلوكيات وتصرفات خطرة وغير مسؤولة قد تعرض الأطفال والشباب لحوادث مختلفة، وتعكر صفو الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، مؤكدة أهمية دور الأهالي في متابعة أبنائهم ومراقبة تصرفاتهم وحمايتهم من أي مخاطر تهددهم.

ونبهت إلى أن هذه السلوكيات تشمل: ترك الأطفال في المسابح دون رقابة ما يعرضهم للغرق، وتركهم في المركبات للتسوق ما يعرضهم لحوادث الاختناق، وتركهم يعبرون الشوارع دون مراقبة ما يعرضهم لخطر الدهس، واستخدام الألعاب النارية، ما يتسبب في أضرار صحية أو حرائق في المنازل، إلى جانب الاستعراضات الخطرة بالمركبات، والقيادة بطيش وتهور، وتنظيم سباقات قرب المناطق السكنية، وتجاوز السرعة المقررة، والانشغال بالرد على الهاتف وكتابة رسائل المعايدة أثناء القيادة.

وأكدت شرطة أبوظبي جاهزيتها لاستقبال عيد الأضحى بمنظومة أمنية متكاملة وخطة استباقية، ضمن استراتيجيتها في تعزيز الأمن والأمان، وحرصها على تقديم كل أنواع الدعم والاستجابة للمواطنين والمقيمين والزوار.

وحثت الشباب من قائدي المركبات على التحلي بالسلوك الحضاري في قيادة مركباتهم، وعدم استغلال فرحة العيد للقيام بأي تصرفات غير مسؤولة، والالتزام بقانون السير والمرور، مشددة على تكثيف الدوريات الأمنية والمدنية على طرق الإمارة وفي جميع التقاطعات، حفاظاً على انسيابية الحركة المرورية، وحول المراكز التجارية والأسواق والحدائق والمتنزهات العامة وفي المناطق الحيوية، والمناطق التي ستشهد كثافة في أعداد المركبات.

من جانبها، استعدت هيئة أبوظبي للدفاع المدني لاستقبال عيد الأضحى المبارك بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين، من خلال خطط الاستجابة المسبقة لتأمين الفعاليات والنشاطات المجتمعية من جهة، والعمل على مدار الساعة لمواجهة الحوادث الطارئة خلال عطلة العيد.

وتضمنت إرشاداتها لرفع مستوى وعي الجمهور بالتدابير الواجب اتباعها خلال العيد، الحذر من حوادث الحرائق في المركبات، نتيجة إهمال سائقيها إجراء الصيانة الدورية، داعية السائقين إلى ضرورة توفير طفايات الحريق داخل مركباتهم، وفقاً للمواصفات المعتمدة.

كما تضمنت ضرورة الالتزام بتدابير الوقاية والسلامة العامة خلال عطلة العيد. ولفتت إلى ضرورة توفير الطفايات اليدوية، وبطانية الحريق، وصندوق الإسعافات الأولية داخل المنازل، والتأكد من سلامة تمديدات الغاز.

ودعت الهيئة الأسر المغادِرة لقضاء الإجازة الصيفية خارج الدولة، إلى تأمين سلامة الأجهزة الكهربائية، وفصل غير المستخدم منها، إضافة إلى إحكام إغلاق أسطوانات الغاز، وإبعادها عن مصادر أشعة الشمس المباشرة، مع وضعها في مكان خارج المطبخ.

وحثّت الجمهور على التعاون مع فرق الدفاع المدني، والإبلاغ الفوري عن أي طارئ على الرقم 999، كما دعت السائقين إلى إفساح الطريق أمام آليات ومركبات الإنقاذ والإطفاء والإسعاف، وعدم التجمهر في مواقع الحوادث.