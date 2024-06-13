بلدية دبي تحدد أوقات تشغيل الحدائق خلال عطلة العيد

حددت بلدية دبي أوقات التشغيل في الحدائق السكنية والساحات من الثامنة صباحاً حتى 12 بعد منتصف الليل، والحدائق التخصصية والمرافق الترفيهية، التي تضم حدائق زعبيل والخور والممزر، والصفا ومشرف الوطنية، من الثامنة صباحاً حتى 11 مساء، كما حددت أوقات العمل في مضمار الدراجات الجبلية، ومسار المشي الجبلي ضمن حديقة مشرف الوطنية بين السادسة صباحاً والسابعة مساء. وستكون أوقات التشغيل في الحديقة القرآنية من الثامنة صباحاً حتى 10 مساء، و«الكهف» و«البيت الزجاجي» من التاسعة صباحاً حتى الثامنة والنصف مساء، فيما ستكون أوقات تشغيل «برواز دبي» من التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساء، وأخيراً في مدينة الطفل من التاسعة صباحاً حتى الثامنة مساء خلال أيام الأسبوع، ويومي الجمعة والسبت من الثانية ظهراً حتى الثامنة مساء.