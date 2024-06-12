إطلاق منصة «فازع» للاستجابة لاحتياجات حجاج الدولة

أطلق مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات، منصة «فازع» للاستجابة للبلاغات الطارئة من قبل حجاج دولة الإمارات العربية المتحدة على مدار الساعة.

وقال رئيس مكتب شؤون حجاج الإمارات، الدكتور عمر حبتور الدرعي، إن تفعيل المنصة يأتي لتسريع الاستجابة للحالات الطارئة من قبل حجاج الدولة، وإيجاد الحلول بالتنسيق مع اللجان الخدمية المعنية في المكتب والحملات.

وأضاف: «نسعى إلى تسخير الموارد كافة لإسعاد الحجاج، وتأمين سبل راحتهم وسلامتهم، للخروج بموسم حج تسوده السكينة والرعاية والسلامة». وتعمل المنصة على مدار اليوم، اعتباراً من يوم التروية حتى نهاية موسم الحج، عبر تأمين خطوط ساخنة، تتفاعل مباشرة مع البلاغات الواردة، بما يتماشى مع طبيعة العمل التي تحقق إغلاق جميع الحالات الطارئة بأسرع وقت ممكن.

وتهدف هذه الخطوة إلى إسعاد حجاج الدولة، وضمان جودة الخدمات المقدمة لهم، وتعزيز ريادة المكتب في تقديم أفضل الخدمات والإرشاد اللازم للحجاج في الحالات الطارئة.