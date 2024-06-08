الإمارات تشهد أطول نهار مدته 13 ساعة و 48 دقيقة ما بين 20 و22 يونيو

تشهد الإمارات خلال الفترة من 20 إلى 22 يونيو الجاري أطول نهار مدته 13 ساعة و 48 دقيقة.

ويحدث الانقلاب الصيفي في يوم 21 يونيو في معظم السنوات لكن هذا العام سيكون الانقلاب الصيفي أبكر قليلاً من المعتاد في 20 يونيو بالنسبة لمعظم دول العالم الساعة 20:51 بالتوقيت العالمي وهو ما يعج أبكر وقت له منذ عام 1796 كما أن موعد الانقلاب الشمسي الصيفي سيكون أبكر في السنوات الكبيسة القادمة.

وقال إبراهيم الجروان رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك إنه مع موعد الانقلاب الشمسي الصيفي تتعامد الشمس على مدار السرطان في أقصى موقع لها نحو الشمال .. فيما ينعدم الظل وقت الظهر في مناطق التعامد ومنها المناطق الجنوبية من الدولة ويضمحل ظل الزوال في عموم الجزيرة العربية ويكون أقصر ظل للزوال في عموم النصف الشمالي من الأرض.

وأضاف أن درجات الحرارة ستتراوح معدلاتها بين 41 و 43 درجة مئوية نهارا و 26و29 درجة مئوية ليلاً مع أجواء جافة عموما ونشاط للرياح وذلك خلال النصف الأول من الصيف الذي يمتد بين 21 يونيو الجاري وحتى 10 أغسطس المقبل.

وتسود خلال النصف الأول من الصيف رياح البارح الصيفية حيث تنشط الرياح الشمالية والشمالية الغربية والتي تثير تحرك الكثبان الرملية وتثير الغبار أحيانا مع احتمالية تشكل موجات هوائية حارة ترفع درجات الحرارة بما لا يقل عن أربع درجات عن معدلاتها الطبيعية لتتجاوز 50 درجة مئوية نهاراً في بعض المناطق و تهب أحيانا رياح " السموم" الحارة و الجافة.

أما في النصف الثاني من الصيف والممتد بين 11 أغسطس وحتى موعد الاعتدال الشمسي الخريفي في 23 سبتمبر فتتدفق الرطوبة العالية مع استمرار الحرارة العالية وتنشط رياح الكوس الرطبة التي تعمل على نشاط تكونات السحب الركامية على المرتفعات الجبلية والمناطق المحيطة بها متسببة بأمطار رعدية أو ما يسمى "الروايح".