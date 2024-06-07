«منتدى دبي» يناقش الدور الحيوي لسلامة الأغذية في حماية الصحة العامة

انطلقت أمس، فعاليات «منتدى دبي الثاني لسلامة الأغذية» الذي تنظمه بلدية دبي في منتجع وسبا تاج إكزوتيكا، نخلة جميرا، تزامناً مع اليوم العالمي لسلامة الأغذية الذي يصادف السابع من يونيو كل عام، حيث يحمل الاحتفال هذا العام شعار «سلامة الغذاء: التأهب لغير المتوقع».

ويهدف منتدى دبي لسلامة الأغذية إلى رفع مستوى الوعي العام حول الدور الحيوي لسلامة الأغذية في حماية الصحة العامة، وتشجيع التعاون بين الشركاء، فضلاً عن تعزيز الوعي بأهمية التدابير الاستباقية ودورها في منع الحوادث المتعلقة بسلامة الأغذية وآلية الاستجابة لها، إضافة إلى تسليط الضوء على الدور الذي تلعبه دولة الإمارات وإمارة دبي في الحفاظ على مرونة سلسلة الإمدادات الغذائية العالمية، بفضل موقعها مركزاً تجارياً واقتصادياً يربط بين مختلف أنحاء العالم.

وأكد مدير عام بلدية دبي داوود الهاجري، أن التحديات التي تواجهها البشرية اليوم متعددة، وتلقي بظلالها وتأثيراتها على مختلف القطاعات الحيوية، خصوصاً في عملية توفير الغذاء الكافي والآمن، وهذا ما يُعد دافعاً محركاً لضرورة العمل الجماعي المستمر على مستوى العالم للوصول إلى حلول تسهم في ضمان قطاع غذائي آمن وسليم، والحفاظ على انسيابية سلاسل الإمداد على المستوى العالمي، إضافة إلى تعزيز الجاهزية الكاملة والاستعداد لمواجهة أي أزمة عالمية، مشيراً إلى أن النهج الاستراتيجي والاستباقي الذي تسير عليه دولة الإمارات وإمارة دبي أسهم في توفير نظام غذائي متكامل ومستدام، وعزز مركزها ضمن المؤشرات العالمية.

وقال الهاجري: «تعمل بلدية دبي وفق خطط شاملة لبناء منظومة غذائية وصحية مستدامة في إمارة دبي، وتعزيز جاهزيتها وقدرتها على مواجهة التحديات والأزمات المستقبلية.