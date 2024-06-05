جلسة حول تقنيات الذكاء الاصطناعي في التنبؤ الأمني

نظمت شرطة أبوظبي جلسة حوارية عن «دور المدينة الآمنة في تحقيق الأمن والسلامة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للتنبؤ الأمني والتصدي للجريمة» خلال رعايتها منتدى المدينة الذكية الرابع الذي عقدته الجامعة الأميركية في الإمارات بمقرها في دبي بعنوان «تعزيز المدن الذكية المستدامة من خلال الابتكار».

وأكد مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، اللواء ثاني بطي الشامسي، أهمية تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز منظومة المدينة الآمنة في شرطة أبوظبي، وتسخير أحدث التقنيات المبتكرة، لتعزيز الأمن والسلامة الأمنية والمرورية لمدينة أبوظبي، لافتاً إلى أن المنظومة حققت نتائج إيجابية في استدامة الأمن والأمان ونشر الطمأنينة بالمجتمع وفق منهجية علمية متطورة.

وأفاد بيان صادر، أمس، بأن الجلسة، استعرضت منظومة المرور الذكية المطبقة التي تعمل كمركز استشعار مبكر عبر ارتباطها مع المنظومة الوطنية للإنذار المبكر، وتقوم بإرسال التحذيرات للجمهور التي تعزز مفهوم الأمن الاستباقي والتحديات المستقبلية.