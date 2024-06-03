طقس الغد صحو مع ارتفاع بدرجات الحرارة

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وتظهر السحب المنخفضة شرقاً، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة يكن رطباً ليلاً وصباح الأربعاء مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

وأوضح المركز في بيان له أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان، وحركة الرياح جنوبية غربية - شمالية غربية ، و سرعتها / 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 30 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 11:44 و المد الثاني عند الساعة 23:21 والجزر الأول عند الساعة 16:50 والجزر الثاني عند الساعة 06:18.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 08:28 والمد الثاني عند الساعة 19:15و الجزر الأول عند الساعة 13:51 والجزر الثاني عند الساعة 02:24.

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