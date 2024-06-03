"الأرصاد": فرص لسقوط أمطار "مع تقدّم أيام يونيو"

أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن الدولة تشهد خلال شهر يونيو الجاري، ظهور كميات من السحب أحياناً على بعض المناطق، مع احتمالات تكوّن السحب الركامية على الجبال الشرقية في ساعات ما بعد الظهر، فيما تزداد فرص تكوّن السحب الركامية مع تقدّم الأيام في هذا الشهر، قد يتخلّلها سقوط أمطار.

وتوقّع المركز أن تقل نسبة الرطوبة في الهواء قليلاً خلال هذا الشهر بالمقارنة بشهر مايو خاصة النصف الثاني منه، حيث تضعف فرص تشكّل الضباب والضباب الخفيف ويقل تكرار حدوثه خاصة في النصف الثاني.

ووفقاً للمركز تتأثر الدولة خلال الفترة الحالية بامتداد منخفض جوي سطحي من الشرق ومرتفع جوي سطحي من الغرب، يصاحبهما امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، لافتاً إلى أن طقس اليوم يكون صحواً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي، يصبح رطب ليلاً حتى صباح غدٍ مع تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، فيما تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً لتكون مثيرة للغبار نهاراً، والبحر مضطرب أحياناً نهاراً يصبح متوسط إلى خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج أحياناً في بحر عمان.