تنويه من شرطة أبوظبي بشأن المخالفات المرورية

نفت شرطة أبوظبي ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول خصم 50% من قيمة المخالفات في الإمارة.

وأوضحت شرطة أبوظبي من خلال تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر" سابقاً، أن الخصم 35% على المخالفة في حال تم دفعها خلال أول 60 يوماً من تاريخ ارتكابها باستثناء المخالفات الخطرة، وخصم 25% عند الدفع بعد 60 يوماً ولغاية سنة من تحرير المخالفة ضمن مبادرة "بادر واستفد".