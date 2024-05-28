رئيس الدولة: العلاقات الإماراتية-الكورية نموذج متميز للعلاقات الإيجابية والبنّاءة

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله،أن العلاقات الإماراتية-الكورية نموذج متميز للعلاقات الإيجابية والبنّاءة.

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "وصلت اليوم إلى سيئول، للقاء فخامة الرئيس يون سيوك يول وبحث سبل تطوير الشراكة الإستراتيجية الخاصة بين الإمارات وكوريا، وتعزيز التعاون الاقتصادي بما يتماشى مع رؤانا المشتركة بشأن مستقبل التنمية واستدامتها في بلدينا. العلاقات الإماراتية-الكورية نموذج متميز للعلاقات الإيجابية والبنّاءة، والإمارات حريصة على توسيع آفاقها بما يعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الصديقين".