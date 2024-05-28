لقاء توظيف لـ 62 من مستحقي الضمان الاجتماعي في الشارقة

نظم برنامج الدعم المهني في دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية بالإمارة، لقاء توظيف مع مجموعة ماجد الفطيم في مجمع القرآن الكريم في الشارقة لـ62 شخصاً من مستحقي الضمان الاجتماعي من الفئة العمرية (18-45 عاماً) لإجراء لقاءات للحصول على فرص وظيفية تعرضها مجموعة ماجد الفطيم.

ووجهت مدير برنامج الدعم المهني، آمنة الحمادي، الشكر إلى مجموعة ماجد الفطيم على تعاونها المستمر، وتوفيرها الكثير من فرص العمل لمنتسبي الدائرة، حيث يُعدُّ هذا التعاون الثالث معهم الذي يأتي انطلاقاً من مبدأ الشراكة والمسؤولية المجتمعية.

وقالت الحمادي، إن الدعوة للمشاركة وُجهت لـ62 منتسباً من حملة الشهادات الثانوية العامة من الفئة العمرية (18-45 عاماً)، لإجراء اللقاءات للحصول على الفرص الوظيفية المعروضة من قبل مجموعة ماجد الفطيم، وتم عرض فرص العمل في جميع المجالات: التجزئة والترفيه والعقارات والمقاولات ولايف ستايل وقطاعات أخرى، وجميعها وظائف إدارية لحملة الشهادات الثانوية. وأشارت إلى أن الهدف من هذه اللقاءات، هو تمكين الفئات التي تواجه صعوبة في الحصول على فرص عمل إما بسبب العمر وإما بسبب الشهادة الدراسية، ما يسهم في الارتقاء بمستواهم المعيشي، وتحقيق فرص العمل من ناحية، وتحقيق المسؤولية المجتمعية بين المؤسسات الحكومية والخاصة من ناحية أخرى. ومن المهن المتاحة، أمين صندوق، خدمة العملاء، في دبي والشارقة، وتراوح الرواتب بين 8000 و10400 درهم، وجميع الشواغر شاملة لمزايا الدعم الحكومي وبرنامج «نافس».