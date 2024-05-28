90 وظيفة شاغرة في اليوم المفتوح لـ «موارد عجمان»

تنظم دائرة الموارد البشرية في حكومة عجمان، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، غداً، يوماً مفتوحاً للمقابلات الوظيفية الفورية، في جمعية أم المؤمنين، بمشاركة 10 شركات من القطاع الخاص.

وتطرح الشركات المشاركة، أكثر من 90 وظيفة شاغرة للمواطنين الخريجين من حملة شهادة الثانوية العامة والشهادات الجامعية في مجالات حيوية عدة.

وأكدت مدير إدارة سياسات الموارد البشرية بالتكليف رئيس فريق التوطين بالدائرة، عنود النعيمي أن تنظيم اليوم المفتوح يأتي في إطار حرص الدائرة على تنسيق الجهود مع وزارة الموارد البشرية والتوطين والتعاون مع القطاع الخاص، لتحقيق غايات الحكومة في دعم ملف التوطين في الدولة، من خلال توفير فرص العمل المناسبة للمواطنين الباحثين عن عمل، واستقطاب الكفاءات والكوادر المواطنة من مختلف التخصصات والمؤهلات العلمية، وتسهيل توظيفهم من خلال مقابلات التوظيف الفورية لهم بناء على الشواغر المطروحة من شركات القطاع الخاص.