منى المرّي: قمة الإعلام العربي بمشاريعها الأربعة ترسم ملامح مستقبل مزدهر للقطاع في المنطقة

قالت منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيسة نادي دبي للصحافة، الجهة المنظمة لـ«قمة الإعلام العربي»، إن هذه الخطوة تأتي لتستهل مرحلة جديدة تواصل فيها دبي مساعيها التي لم تنقطع على مدار أكثر من 20 عاماً، لتجمع صُنّاع الإعلام وأهم رموزه في العالم العربي في رحابها، لمناقشة السبل التي يمكن من خلالها الوصول بإعلام المنطقة إلى أوج مستويات التميّز.

وأضافت منى المرّي في تعليق على انطلاق «قمة الإعلام العربي» كمظلة جامعة لأربع من أهم وأبرز الفعاليات على أجندة الإعلام العربي، وهي: «منتدى الإعلام العربي»، والمنتدى الإعلامي العربي للشباب، وجائزة الإعلام العربي، وجائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب «لطالما كان قطاع الإعلام من أوائل القطاعات التي أحاطتها دبي وقيادتها الرشيدة بكل الرعاية والدعم والتشجيع، في ضوء إيمان راسخ بقيمة الإعلام ودوره المؤثر في بناء الطموحات والمساهمة في تحقيقها برسالة بنّاءة، تحمل في طياتها مقومات الرفعة والتقدم والازدهار التي تصبو إليها شعوب المنطقة العربية... وقد تجلى هذا الاهتمام والدعم في مبادرات ومشاريع وبرامج، نعتز بدور نادي دبي للصحافة في إطلاق وتنفيذ الجانب الأعظم منها، في جهد تواصل على مدار أكثر من عشرين عاماً، أسسنا من خلاله لما أصبح اليوم محط أنظار القائمين على هذا القطاع المهم سواء من منتديات للحوار أو جوائز هدفها تحفيز الإبداع والاحتفاء بالمبدعين في هذا المجال الحيوي دائم التجدد».

وأوضحت منى المرّي أن القمة، التي تشتمل على أربع من أهم الفعاليات على خريطة الإعلام العربي، ستكون بمثابة الإطار الذي يضمن أعلى درجات التنسيق بين تلك المكونات، وتمهد لفتح المجال رحباً أمام استحداث المزيد من الأفكار الخلّاقة والرؤى المبدعة التي من شأنها أن تصل بإعلامنا العربي إلى ما هو مرجو له من أعلى درجات التميّز والمصداقية والقدرة على المنافسة وفق أسس مهنية رفيعة تواكب تطورات الحاضر، وتلبي متطلبات المستقبل.

يُذكر أن «قمة الإعلام العربي» قد أعلن عنها نادي دبي للصحافة منذ أيام، وستبدأ بمشاركة نحو 4000 إعلامي في مقدمتهم نخبة من قيادات الإعلام العربي ورؤساء التحرير، وكبار الكُتّاب والمفكرين وصنّاع المحتوى الذين سيشاركون في حوار يمتد على مدار ثلاثة أيام اعتباراً من اليوم مع انطلاق «المنتدى الإعلامي العربي للشباب» في دورته الثانية، التي سيعقبها يوم الثلاثاء (28 مايو) منتدى الإعلام العربي الـ22، الذي تستمر أعماله على مدار يومين، تتخللهما جائزة الإعلام العربي في دورتها الـ23، وجائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب في دورتها الرابعة.