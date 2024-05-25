«تطوير شارع الخيل» يرفع الطاقة الاستيعابية إلى 19.6 ألف مركبة في الساعة

أفادت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بأن مشروع تطوير شارع الخيل يعد أحد أهم مشروعات الهيئة الاستراتيجية لتطوير محاور الطرق الموازية والمساندة لشوارع الشيخ زايد، والشيخ محمد بن زايد، و«الإمارات»، محددة خمس مزايا للمشروع.

وأوضحت أن تلك المزايا تتمثل في الإسهام في رفع الكفاءة المرورية لشارع الخيل، إضافة إلى حل مشكلات التداخلات المرورية على التقاطعات المجسرة مع الشارع، فضلاً عن إسهام المشروع في ضمان استمرارية الحركة المرورية الحرة، وزيادة الطاقة الاستيعابية للتقاطعات والجسور القائمة بما يعادل 19 ألفاً و600 مركبة في الساعة، إلى جانب تقليل زمن الرحلة بنسبة 30%.

وأضافت أن المشروع، الذي تم إرساؤه في فبراير الماضي بكلفة 700 مليون درهم، يتضمن تنفيذ جسور بطول 3300 متر، وتطوير وتوسعة مسارات الطرق بطول 6820 متراً، موزعة على سبعة مواقع مختلفة على شارع الخيل، الأول في منطقة زعبيل، وتحديداً بين تقاطعي شارع عود ميثاء وشارع المركز المالي، والذي يتضمن تنفيذ جسر بسعة ثلاثة مسارات بطول 700 متر، تقدر طاقته الاستيعابية بنحو 4800 مركبة في الساعة، ويربط الحركة المرورية القادمة من شارع قصر زعبيل وشارع عود ميثاء، بشارع الخيل في الاتجاه إلى أبوظبي، كما يتضمن تنفيذ تحسينات للطرق السطحية بطول 850 متراً، بهدف ربط حركة المرور القادمة من شارع الخيل إلى شارع المركز المالي باتجاه شارع الشيخ زايد.

ووفقاً للهيئة، فإن الموقع الثاني هو منطقة ميدان على شارع الخيل بين تقاطعي شارع الميدان وشارع رأس الخور، ويشمل تنفيذ جسر بسعة مسارين بطول 610 أمتار، وطاقة استيعابية بنحو 3200 مركبة في الساعة، يربط الحركة المرورية القادمة من شارع الميدان إلى شارع الخيل باتجاه ديرة، ويشمل أيضاً تنفيذ أعمال تحسينات على الطرق السطحية بطول 1550 متراً، لربط الحركة المرورية القادمة من شارع الخيل باتجاه شارع رأس الخور.

أما الموقع الثالث، الذي يمثل منطقة القوز الأولى، وتحديداً على شارع الخيل بين تقاطعي شارع الميدان وشارع الواحة، فيتضمن تنفيذ جسر بسعة مسارين بطول 650 متراً، بطاقة استيعابية تقدر بـ3200 مركبة في الساعة، ويربط الحركة المرورية القادمة من شارع الميدان إلى شارع الخيل باتجاه أبوظبي، كما تتضمن تنفيذ أعمال تحسينات على الطرق السطحية بطول 2170 متراً، بهدف ربط الحركة المرورية القادمة من شارع الخيل باتجاه شارع الواحة وشارع لطيفة بنت حمدان.

وبالنسبة للموقع الرابع، فهو في منطقة غدير الطير، على شارع الخيل بين تقاطعي شارع الميدان وشارع لطيفة بنت حمدان، ويتضمن تنفيذ جسر بسعة مسارين بطول 640 متراً، بطاقة استيعابية 3200 مركبة في الساعة، ويسهم في ربط الحركة المرورية القادمة من شارع لطيفة بنت حمدان إلى شارع الخيل باتجاه ديرة، كما يتضمن تنفيذ أعمال تحسينات على الطرق السطحية بطول 1350 متراً، بهدف ربط الحركة المرورية القادمة من شارع الخيل باتجاه شارع الميدان.

وتتركز الأعمال في الموقع الخامس للمشروع والواقع في قرية جميرا الدائرية، على شارع الخيل بين تقاطعي شارع حصة وشارع الخميلة، تشمل إنشاء جسر بسعة مسارين بطول 700 متر، بطاقة استيعابية 3200 مركبة في الساعة، يربط الحركة المرورية القادمة من شارع الخيل إلى شارع حصة، كما يشمل تنفيذ أعمال تحسينات على الطرق السطحية بطول 900 متر، لربط الحركة المرورية القادمة من منطقة قرية جميرا الدائرية إلى شارع الخيل باتجاه ديرة.

ويتضمن المشروع في الموقع السادس تنفيذ أعمال توسعة سطحية لشارع الخيل عند منطقة الجداف، وذلك بإضافة مسار جديد لتحسين انسيابية الحركة المرورية على الشارع باتجاه ديرة، حيث يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للشارع بنحو 2000 مركبة في الساعة، فيما تتضمن الأعمال في الموقع السابع، تنفيذ توسعة سطحية لشارع الخيل عند مدخل منطقة الخليج التجاري، وذلك بإضافة مسار جديد، لتحسين انسيابية حركة الدخول إلى منطقة الخليج التجاري من شارع الخيل، ورفع مستوى السلامة المرورية على الشارع في ذلك المقطع باتجاه أبوظبي.

700

مليون درهم كلفة المشروع الذي أرسته «الهيئة» في فبراير الماضي.