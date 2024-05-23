مصري يعثر على 149 ألف درهم ويسلمها لشرطة عجمان

كرم رئيس مركز شرطة المدينة الشامل بشرطة عجمان، العقيد غيث خليفة الكعبي، السيد عبد الفتاح محمود عبد الفتاح من الجنسية المصرية لأمانته وإعادته مبلغاً وقدره (149,000) درهم، حيث عثر عليه أثناء تواجده عند جهاز الصراف الآلي، وتوجه على الفور إلى مركز شرطة المدينة الشامل لتسليم المبلغ.

وتقدم رئيس مركز شرطة المدينة الشامل، العقيــد غيــث خليفة الكعبــي، وبحضور مديــر فــرع التحقيــق والبحــث الجنائـي الملازم أول سلطــان محمــد النعيمــي، بتوجيه الشكر والتقدير للسيد عبد الفتاح، مشيدا بأمانته وأخلاقه وحرصه على إعادة الحقوق لأصحابها، مؤكدا أن شرطة عجمان تسعى لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية والمتمثلة في تعزيز الأمن والأمان وتعزيز ثقة الجمهور بفاعلية الخدمات المقدمة.

وعبر المكرم عن جزيل شكره وتقديره لشرطة عجمان، مؤكدا أن ما قام به هو واجب وطني وأخلاقي تجاه أفراد المجتمع وحقوقهم.