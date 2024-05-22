مختبرات هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية تنجح لأول مرة في زراعة خلايا حية من عضلات أجنة الإبل وخلايا أخرى

نجحت مختبرات هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية لأول مرة في زراعة خلايا حية من عضلات أجنة الإبل وخلايا أخرى، ما يدعم التطوُّرات العلمية المهمة في مجالات علاج الأمراض، وفهم آليات انتقال العدوى الفيروسية، وتحسين طرق وأساليب تشخيص الأمراض لدى الإبل، وذلك كما ذكر المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر" سابقاً.