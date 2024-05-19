جامعة «جورج تاون» تمنح محمد القرقاوي الدكتوراه الفخرية في الإدارة الحكومية

منحت جامعة جورج تاون في واشنطن بالولايات المتحدة الأميركية وزير شؤون مجلس الوزراء، محمد القرقاوي، درجة الدكتوراه الفخرية في الإدارة الحكومية، تكريماً لأعماله وإنجازاته المتواصلة في القطاع العام، خصوصاً في مجالات الإدارة والتحديث الحكومي، وذلك خلال حفل تخريج دفعة 2024، حيث ألقى كلمة أمام الخريجين.

جدير بالذكر أن جامعة جورج تاون تعد من أعرق الجامعات الأميركية، حيث تأسست عام 1789 في العاصمة الأميركية واشنطن.

ومن أبرز خريجيها، 13 من الحائزين جائزة نوبل، و27 من علماء رودس، و32 من علماء مارشال، و33 من علماء ترومان، و429 من علماء فولبرايت، ورئيسان أميركيان، وقاضيان من المحكمة العليا الأميركية، إضافة إلى ملوك و14 رئيس دولة أجنبية.

وتعد الجامعة من المؤسسات الرائدة في العالم في مجال السياسات الحكومية والدولية، حيث تتميز بين الجامعات بأكبر عدد من الخريجين الذين شغلوا مناصب حكومية.