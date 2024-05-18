رئيس الدولة ورئيس الكونغو الديموقراطية يبحثان هاتفياً علاقات التعاون والقضايا ذات الاهتمام المشترك

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم اتصالاً هاتفياً من فخامة فيلكس تشيسكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وبحث سموه ورئيس الكونغوالديمقراطية ــ خلال الاتصال - مستوى تطور علاقات التعاون في مختلف المجالات خاصة التنموية والاقتصادية والتجارية وغيرها من الجوانب الحيوية التي تخدم أولويات التنمية والازدهار المستدام في البلدين وتعزز مصالحهما المشتركة.

وقدم رئيس الكونغو الديمقراطية إلى سموه تعازيه بوفاة الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان رحمه الله" وإلى عموم أسرة آل نهيان الكرام..فيما شكره سموه على ما عبر عنه من مشاعر صادقة تجاه الإمارات وشعبها.

وتناول الاتصال عدداً من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك.