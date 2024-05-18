مكتوم بن محمد: علمني محمد بن راشد أن الطريق إلى المستقبل يقوده المبدعون

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أنه تعلّم من مدرسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الطريق إلى المستقبل يقوده المبدعون.

وقال سموه في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «تعلّمت من مدرسة محمد بن راشد، أنّ الطريق إلى المستقبل يقوده المبدعون، وأن تحقيق الريادة مرهونٌ بتمكينهم ودعمهم، وأن القدرات والمواهب هي ثروة الأوطان ورأس مالها الأكبر، وأن تمكين المبدعين هو الخطوة الأولى لصناعة الحضارة وريادة الأمم».

مكتوم بن محمد عبر وسم تعلّمت من مدرسة محمد بن راشد:

. أن تحقيق الريادة مرهونٌ بتمكين المبدعين ودعمهم.

. أن القدرات والمواهب هي ثروة الأوطان ورأس مالها الأكبر.

. أن تمكين المبدعين هو الخطوة الأولى لصناعة الحضارة وريادة الأمم.