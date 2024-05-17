إطلاق «فحص تمديد العمر الافتراضي» للمركبات التجارية بدبي

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات مبادرة (فحص تمديد العمر الافتراضي للمركبات التجارية)، التي تمتلكها الشركات والمؤسسات المسجلة في إمارة دبي، وستشمل المرحلة الأولى لهذه المبادرة فقط المركبات العاملة في قطاع تأجير السيارات في الإمارة.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات، عبدالله يوسف آل علي، إن «الخدمة ستكون اختيارية وليست مُلزمة للشركات العاملة في قطاع تأجير السيارات في دبي، أي فقط ستكون للشركات الراغبة في تمديد العمر الافتراضي لمركباتها، وذلك من خلال إخضاعها للفحص الفني المطلوب لتمديد عمر المركبة، حيث ستتولى الفرق الفنية المتخصّصة التابعة لإدارة أنشطة النقل التجارية تحديد العمر الافتراضي للمركبات المُراد تمديد عمرها الافتراضي في البطاقات التعريفية لأنشطة النقل التجارية، بناء على عددٍ من الإجراءات المعتمدة وبالاطلاع على أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا القطاع، والاستفادة منها لتطبيق أرقى المعايير لإسعاد المتعاملين ورفع مستوى رضاهم عن الخدمات المقدّمة».