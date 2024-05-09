مكتوم بن محمد: خالص العزاء لعموم آل نهيان في وفاة هزاع بن سلطان بن زايد

نعى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، الفقيد الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان "رحمه الله".

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": خالص العزاء والمواساة لعموم آل نهيان الكرام في وفاة الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان، وندعو الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم غفرانه وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.