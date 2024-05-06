حاكم الفجيرة: نفخر بتمسّك قواتنا المسلحة بالقيم الإنسانية

أكد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، أن قواتنا المسلحة عززت قوة دولة الاتحاد وحمت مسيرتها واستقرارها، وأن أبناء الإمارات يفخرون بتمسّك قواتنا المسلحة بالقيم الإنسانية والمبادئ الأخلاقية، وروح التضحية والفداء.

وقال سموه في كلمة وجّهها بمناسبة الذكرى الـ48 لتوحيد القوات المسلحة: «سيذكر التاريخ دائماً هذا اليوم العظيم، يوم تعاضد السواعد، وتلاحم الإرادات، واجتماع العزائم. إنه يوم السادس من مايو عام 1976، ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية تحت علم واحد وقيادة واحدة، تحقيقاً لآمال أبناء شعبنا بوجود جيش قادر على حماية الوطن وصون الحقوق، والذود عن هذه الأرض الطاهرة».

وأضاف سموه: «في هذا اليوم وقبل 48 عاماً، أعلن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مع أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، توحيد القوات المسلحة تحت علم واحد وقيادة واحدة تسمى القيادة العامة للقوات المسلحة، تعزيزاً لقوة الاتحاد وحماية لمسيرته واستقراره». وقال سموه: «لقد شكّل توحيد القوات المسلحة الإماراتية في ذلك التاريخ، عامل أمان واطمئنان للشعب، وترسخ هذا الشعور إلى اليوم عبر الثقة المطلقة التي منحها الشعب لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه حكام الإمارات، وللقوات المسلحة التي كانت عامل أمان واستقرار للمنطقة ككل».