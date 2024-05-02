«التوطين» توصي «الخاص» بـ «العمل عن بعد»

أوصت وزارة الموارد البشرية والتوطين مؤسسات وشركات القطاع الخاص بتطبيق المرونة والعمل عن بُعد، اليوم الخميس، واتخاذ الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على صحة وسلامة موظفيها. وتُستثنى من ذلك الوظائف الحيوية التي تتطلب طبيعتها العمل الحضوري، وتلك التي تشارك في أعمال الاستجابة والتعافي من المنخفض، في ضوء التنسيق مع الجهات المختصة في الدولة بشأن الأحوال الجوية المتوقعة.

وحثّت الوزارة شركات القطاع الخاص وموظفيها على متابعة المستجدات المتعلقة بالأحوال الجوية الصادرة عن الجهات الرسمية، على أن تلتزم كل مؤسسات وشركات القطاع الخاص بالتوجيهات الصادرة عن الجهات المحلية المختصة في كل إمارة، في ما يتعلق بالأحوال الجوية وتأثيرها في ممارسة الأعمال.