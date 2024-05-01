"طرق الشارقة" تصرف 9.4 ملايين درهم لملاك أرقام مركبات الأجرة

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، بدء صرف المكافأة السنوية لملاك أرقام مركبات الأجرة القديمة في الإمارة لعام 2023، بقيمة إجمالية بلغت تسعة ملايين وأربعمئة وستة وعشرين ألف درهم (9.426.000 درهم)، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بهدف توفير مقومات الحياة الكريمة لهذه الفئة من محدودي الدخل.

وكشف رئيس هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، المهندس يوسف خميس العثمني، عن بدء صرف المكافأة السنوية لملاك أرقام مركبات الأجرة القديمة، والتي يتم تشغيلها حالياً من قبل شركات الامتياز تحت مظلة الهيئة، حيث بلغ إجمالي المستفيدين 4713 مستفيداً.

وقال مدير الهيئة لشؤون المواصلات، عبدالعزيز محمد الجروان: "تأتي هذه الخطوة التزاماً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبمتابعة من المجلس التنفيذي وحرص سموه على متابعة أبنائه وأوضاعهم المعيشية، ومنهم ملاك أرقام المركبات القديمة، لتمكينهم من مواجهة متطلبات الحياة وتوفير العيش الكريم لهم ولأسرهم، وتجسيداً لمفهوم التكافل الاجتماعي السائد بين أفراده".

وأوضح أن عمليات صرف المكافأة للمستحقين من الملاك، تجري بعد استيفاء كافة الشروط والتعليمات المتبعة، مبيناً أن الهيئة حريصة على تسهيل إجراءات الحصول على المكافأة دون أي معوقات، داعياً أصحاب أرقام المركبات غير المستوفين لشروط الصرف إلى ضرورة الإسراع في إنهاء جميع الأوراق والمستندات المطلوبة منهم، وتقديمها لاستلام مستحقاتهم المالية، مضيفاً أن بإمكانهم التواصل مع الهيئة على الرقم (600525252)، أو على الرقم (0564144667) للرد والإجابة على كافة استفسارات أصحاب أرقام الأجرة.