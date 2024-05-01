الجهات المعنية في دبي تؤكد استعدادها للتعامل مع الحالة الجوية السائدة بهدف ضمان سلامة الجميع
نشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر" سابقاً، أرقام الجهات المعنية في دبي تؤكد استعدادها للتعامل مع الحالة الجوية السائدة، بهدف ضمان سلامة الجميع.
أرقام الطوارئ:
شرطة دبي للحالات الطارئة
999
شرطة دبي للحالات غير الطارئة
901
الدفاع المدني
997
إسعاف دبي
998
هيئة كهرباء ومياه دبي
991
بلدية دبي
800900
هيئة الطرق و المواصلات
8009090
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