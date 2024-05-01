نشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر" سابقاً، أرقام الجهات المعنية في دبي تؤكد استعدادها للتعامل مع الحالة الجوية السائدة، بهدف ضمان سلامة الجميع.



أرقام الطوارئ:

شرطة دبي للحالات الطارئة

999

شرطة دبي للحالات غير الطارئة

901

الدفاع المدني

997

إسعاف دبي

998

هيئة كهرباء ومياه دبي

991

بلدية دبي

800900

هيئة الطرق و المواصلات

8009090