الجهات المعنية في دبي تؤكد استعدادها للتعامل مع الحالة الجوية السائدة بهدف ضمان سلامة الجميع

المصدر:
  • موقع الإمارات اليوم
التاريخ:

نشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر" سابقاً، أرقام الجهات المعنية في دبي تؤكد استعدادها للتعامل مع الحالة الجوية السائدة، بهدف ضمان سلامة الجميع.
 
أرقام الطوارئ:

شرطة دبي للحالات الطارئة
999

شرطة دبي للحالات غير الطارئة
901

الدفاع المدني
997

إسعاف دبي
998

هيئة كهرباء ومياه دبي
991

بلدية دبي
800900

هيئة الطرق و المواصلات
8009090

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