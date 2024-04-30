صيانة 80 ألف متر مربع من الأرصفة في دبي

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي تنفيذ أعمال صيانة وإعادة تأهيل لأكثر من 80 ألف متر مربع من الأرصفة بالإمارة خلال عام 2023، وفقاً لخطط الصيانة الوقائية المعتمدة. وتوزعت المساحات، التي شملتها أعمال الصيانة، على مختلف أرجاء إمارة دبي من المناطق السكنية والسياحية والتجارية والاقتصادية والساحلية.

وأوضحت الهيئة أن أعمال الأرصفة، تضمنت بلاط أرصفة المشاة، والتقاطعات والشوارع الخدمية للمركبات، وبلاط الأرصفة المشتركة (مشاة ومسارات الدرّاجات الهوائية)، فضلاً عن تنفيذ أعمال إصلاح الأرصفة، التي تعرّضت لحالات هبوط أو انجراف أو تكسر/فقدان لبلاط الرصف، نتيجة سوء الاستخدام أو التأثر السلبي بالعوامل البيئية.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في الهيئة، المهندس حسين البنا: إن أعمال الصيانة المنجزة للأرصفة تأتي ضمن استراتيجية الهيئة الرامية إلى المحافظة على الطرق، والتأكد من جودتها وسلامتها وإطالة عمرها التشغيلي، وتعزيز استدامتها، مع المحافظة على المظهر الحضاري والصورة المشرقة للإمارة، فضلاً عن المحافظة على سلامة المشاة وجميع مستخدمي الأرصفة، وبالتالي تحقيق الريادة العالمية للتنقل السهل والمستدام، ووفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

وأكد البنا حرص الهيئة على استخدام أحدث التقنيات العالمية وأساليب الصيانة المتطورة بالشكل الذي يضمن مراقبة حالة الأصول وعناصرها المختلفة باستخدام أنظمة وبرامج متطورة لإدارة أعمال صيانة الطرق ومنشآتها، وبالشكل الذي يضمن تعزيز عمليات استدامة جميع عناصر البنية التحتية لطرق دبي والحفاظ على الحالة الإنشائية لها مع تحقيق أعلى درجات السلامة لمستخدمي الطريق، التي تُعدُّ من أول اهتمامات الهيئة، بالتزامن مع النمو والتطور الحضري للإمارة، وصولاً إلى تحقيق الغاية الاستراتيجية في تعزيز جودة الحياة لسكان وزوار دبي. وأشار إلى أن الهيئة تستهدف زيادة حجم أعمال الصيانة الوقائية للأرصفة خلال العام الجاري بنسبة لا تقل عن 10% مقارنة بالعام الماضي، لتغطية معظم المناطق الحيوية بإمارة دبي، لافتاً إلى أن خطة العام الجاري تشمل منطقة الوحيدة، والخبيصي، والطوار الثانية، والصفوح الأولى، وشارع الثاني من ديسمبر، ومسار الدرّاجات الهوائية في شارع جميرا، إلى جانب صيانة الأرصفة على شارع الرقة، والمرقبات، ومسار الدرّاجات الهوائية في مرسى دبي، وبعض تقاطعات شارع جميرا، والأرصفة الخدمية على شارع الشيخ زايد.

وأكد البنا حرص الهيئة على الاستمرار بتوفير جميع متطلبات السلامة، وصولاً إلى ضمان المحافظة على سلامة وانسيابية حركة المشاة أثناء تنفيذ أعمال صيانة وإعادة تأهيل الأرصفة بالإمارة.