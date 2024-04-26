"إقامة دبي" تُنظم احتفاليةً مُتميزة بمُناسبة مُرور عام على تدشين منصّة الأطفال

نظّمت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، احتفاليةً خاصة بمرور عام على إطلاق المنصّة الخاصة للأطفال والأولى من نوعها على مُستوى العالم، وتضمن توفير تجربة فريدة وآمنة للصغار أثناء رحلاتهم، حيث تُتيح لهُم فرصة ختم جوازاتهم بأنفسهم، حيث بلغ عدد الأطفال الذين استخدموا المنصّات مُنذ تدشينها في 19 أبريل 2023 حتى اليوم 565 ألف و 661 طفلاً.

وشهدت الفعالية مُشاركة العديد من الجهات الحكومية بدعوةٍ من "سلامة وسالم" الشخصيات الكرتونية المتميزة والمحببة لدى الأطفال، فضلاً عن مشاركة الشخصيات المحببة لدى الأطفال مثل مدهش ودانة و مشاركة شخصيات إكسبو2020 دبي راشد و لطيفة.

وشارك في الفعالية الأطفال المسافرين القادمين إلى دبي، بالإضافة إلى مجموعةٍ من الأطفال الذين عاشوا تجربةً ثرية ومُمتعة من خلال استخدام المنصة في السابق.

وفي هذا الصدد أشاد سعادة الفريق محمد أحمد المري مديرعام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، بالجهود المبذولة لتعزيز تجربة المسافرين، مؤكداً على التزام دبي بتوفير بيئةٍ آمنةٍ وممتعة للجميع، خاصة الأطفال الذين يمثلون الجيل القادم ورعاية مستقبلهم، معرباً عن فخره بمرور عام على تدشين المنصة التي تعتبر من العلامات الفارقة التي تميز مطارات دبي عن غيرها من المطارات حول العالم.

بدوره أعرب اللواء طلال أحمد الشنقيطي مُساعد المدير العام لقطاع شؤون المنافذ الجوية عن سعادته بمرور عام على تدشين منصات الأطفال في مطارات دبي، مُثمناً جهود جميع الشُركاء لا سيما مطارات دبي التي حرصت دوماً على دعم مبادرات إقامة دبي، مما أسهم في توفير تجربة سفر نوعية ومتميزة، ووفرت خدمات ذكية ونوعية استباقية أثرت تجربة السفر، ووضعت مطارات دبي في مقدمة المطارات العالمية، والوجهة الأكثر طلباً للمسافرين حول العالم.

يُشار إلى أن الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي دشنت منصات خاصة لجوازات الأطفال في صالة القادمين بثلاثة مباني من عمر 4" إلى 12 سنة" في عيد الفطر الماضي ، ووصل عدد الأطفال الذين استخدموا هذه المنصات منذ تدشينها في 19 أبريل 2023 حتى نهاية العام الماضي إلى 434 ألف و 889 طفل، أُتيحت لهم فرصة ختم جوازاتهم بأنفسهم، من خلال مشرفين مُتخصصين وخُبراء في مجال التعامل مع الأطفال من مأموريّ الجوازات، وتعتبر هذه المنصة تجربةً غير مسبوقة للأطفال تُسهم في تعزيز ثقتهم بأنفسهم وعيش تجربة سفر سلسلة وثرية، فضلاً عن تعزيز مكانة دبي ومطاراتها كإحدى أفضل المطارات في العالم.