«التوطين» تنقل جميع خدماتها إلى «البيئة السحابية الاتحادية»

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أمس، نقل جميع الأنظمة والخدمات من مركز بيانات الوزارة الرئيس إلى البيئة السحابية للشبكة الاتحادية بهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (FEDnet)، وذلك عبر خطة عمل شملت ثلاث مراحل، واستمرت 385 يوماً.

وذكرت «الوزارة»، في بيان، أنها بذلك تكون أول جهة اتحادية تنتقل بشكل كامل إلى خدمات الحوسبة السحابية للهيئة، وذلك توافقاً مع خطتها الاستراتيجية في التحول الرقمي وتبني التقنيات الحديثة.

وتُعدُّ «الوزارة» أكبر جهة حكومية، من حيث الأعمال وأعداد المعاملات اليومية وعدد الموارد المستضافة في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، حيث تم نقل أكثر من 300 خادم من مركز بيانات الوزارة إلى «FEDnet»، بهدف الانتقال إلى نموذج تشغيل جديد يواكب أحدث التقنيات في الحوسبة السحابية، ويحقق مستهدفات الحكومة الرقمية الاستراتيجية، والهدف الرئيس لرؤية حكومة دولة الإمارات بالانتقال الكامل إلى السحابة الاتحادية، ما يعزز تنافسية الوزارة، ويدعم جهودها في تقديم خدمات ذات كفاءة وجودة عالية للمتعاملين.

وقال وكيل الوزارة المساعد للخدمات المساندة، محمد صقر النعيمي: «تعزز الإمكانات والحلول التي توفرها البيئة السحابية تنافسية الوزارة في كفاءة تقديم الخدمات المؤسسية عبر الاستفادة من البنية الرقمية الحديثة والتقنيات المتطورة الناتجة عن استخدام البيئة السحابية، وتدعم جهودها في التحول الرقمي في الخدمات، ومواكبة التوجهات الاستراتيجية للحكومة الرقمية، وجهود تصفير البيروقراطية».

وأضاف أن «توسع الخدمات الرقمية والإلكترونية للوزارة والنمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة زاد من متطلبات تطوير البيئة التكنولوجية وتوفير حلول رقمية أكثر كفاءة وسرعة وأمان لخدمة الأعداد المتزايدة من المتعاملين مع الخدمات الرقمية للوزارة الذين وصل عددهم إلى أكثر من ثلاثة ملايين و300 ألف متعامل، و20 مليون معاملة رقمية خلال العام الماضي، إضافة إلى استقبال مركز البيانات في الوزارة نحو 51 مليون عملية تواصل، وما يفرضه ذلك من أهمية متزايدة لواقع أمن المعلومات».

من جهته، قال نائب مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، المهندس محمد إبراهيم الزرعوني: إن «انضمام وزارة الموارد البشرية والتوطين إلى السحابة الاتحادية التي تديرها الهيئة، يجسّد التعاون المشترك بين الطرفين، انسجاماً مع (رؤية نحن الإمارات 2031) بالعمل على تنسيق الجهود لإقامة المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً في الدولة».

وأضاف: «نثمّن حرص الوزارة على أن تكون في طليعة الجهات المنضمة للسحابة الاتحادية، ونؤكد أهمية هذه الخطوة باعتبارها محطة مهمة على طريق التكامل والترابط، بما يسهم في تحقيق مبدأ الحكومة الشاملة وفق أعلى معايير الأمان واستمرارية الأعمال، وبما ينعكس على الأداء الكلي لأنظمة تقديم الخدمات لجمهور المتعاملين».

وتتيح الاستضافة الاستفادة من التطبيقات المتوافرة ضمن السحابة في الشبكة الاتحادية، ما يسرّع عملية التحول الرقمي وابتكار آليات لتطوير الخدمات الإلكترونية وتكاملها مع الجهات الحكومية الأخرى، وتقديم خدمات شاملة ومتكاملة وسريعة للمتعاملين.