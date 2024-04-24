إعادة فتح شارع الإمارات قرب «القدرة» أمام الحركة المرورية

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، إعادة فتح شارع الإمارات بالقرب من جسر شارع القدرة أمام الحركة المرورية، كما أعادت فتح شارع الشيخ محمد بن زايد عند دوار مطار آل مكتوم الدولي، وكذلك إعادة فتح شارع الشيخ محمد بن زايد بين شارع المنامة وطريق دبي العين بالاتجاهين أمام الحركة المرورية، فضلاً عن إعادة فتح شارع الشيخ زايد عند التقاطع (10) بالاتجاهين، وإعادة فتح شارع الميدان عند تقاطع شارع الأصايل بالاتجاهين أمام الحركة المرورية.

وأفادت الهيئة بوجود تغييرات في زمن التقاطر على الخط الأحمر لمترو دبي، وذلك استمراراً لجهود التعامل مع التأثيرات التي أحدثتها الأمطار الغزيرة على بعض محطات المترو، مشيرة إلى عدم توقف القطارات في محطات «أون باسيف»، و«إكويتي»، و«المشرق»، والطاقة.

وأبلغت الهيئة مستخدمي الخط الأحمر لمترو دبي، القادمين من محطة «سنتربوينت»، بأنه سيتم تبديل القطار أو توجيه الحركة إلى الحافلات عند وصولهم إلى محطتي الخليج التجاري والخيل لتنقلهم إلى المحطات التالية بسهولة ويسر، داعية الركاب إلى اتباع اللوحات الإرشادية، والتعاون مع موظفي محطات المترو والحافلات، إضافة إلى متابعة التعليمات والإرشادات سواء من موظفي محطات المترو والحافلات أو عبر صفحاتها ومنصاتها الرسمية.

وذكرت الهيئة أن هناك تأخيراً متوقعاً على محطات الخط الأحمر للمترو، لافتة إلى أهمية التخطيط المسبق للرحلات في إطار المحطات المُعلن عنها، لتجنب أي تأخير أو ازدحام، إلى حين استكمال عودة الحركة الطبيعية لجميع المحطات، مع تأكيد ضرورة شحن بطاقات «نول» بـ15 درهماً حداً أدنى لرحلتي الذهاب والعودة.

وأشارت الهيئة إلى أنه قد يكون هناك تأخير في جداول عمل بعض خطوط الحافلات العامة، وذلك بسبب الطرق المتأثرة، مؤكدة أنه سيتم فتح جميع الشوارع بشكل تدريجي، وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها في شوارع دبي، لاسيما أن الهيئة وبلدية دبي تواصلان جهودهما على مدار الساعة، لضمان عودة الطرق إلى طبيعتها في مختلف مناطق الإمارة.