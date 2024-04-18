استمرار العمل والدراسة «عن بُعد» اليوم وغداً

بناءً على توجيهات مجلس الوزراء تقرر تمديد العمل عن بُعد اليوم الخميس وغداً لجميع موظفي الحكومة الاتحادية، على أن تُستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب التواجد في مقر العمل، وذلك مراعاة للظروف الناتجة عن الحالة الجوية التي مرت بها الدولة.

وأعلنت حكومة دبي استمرار العمل عن بُعد لموظفي جميع الجهات التابعة لها، اليوم الخميس وغداً الجمعة، مع استثناء الوظائف التي تتطلب التواجد في مقر العمل، من أجل تمكين فرق العمل في الجهات المختصة من الانتهاء من مهامها في مختلف المواقع بأسرع وقت ممكن، مع تكثيف جميع الجهات المعنيّة في الإمارة جهودها، لمعالجة تأثيرات المنخفض الجوي الذي شهدته البلاد خلال اليومين الماضيين. كما تقرَّر استمرار العمل بنظام التعليم عن بُعد للمدارس الخاصة في دبي خلال اليومين القادمين (الخميس والجمعة)، بهدف ضمان سلامة الجميع، وتمكين المدارس من إتمام الاستعدادات اللازمة لاستقبال الطلبة والطالبات، واستئناف الدراسة بالحضور المباشر مطلع الأسبوع المقبل.

وأعلن المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، أنه تم تمديد تفعيل نظام الدراسة عن بُعد لجميع المدارس والجهات الحكومية في إمارة أبوظبي ليومي الخميس والجمعة. كما قرر الفريق المحلي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالشارقة، وبالتنسيق مع هيئة الشارقة للتعليم الخاص، استمرار الدراسة عن بُعد لدى المدارس الخاصة بالإمارة اليوم الخميس، نظراً لما ترتب من تأثير الحالة الجوية التي شهدتها الدولة.

إلى ذلك، دعت القيادة العامة لشرطة الشارقة، السائقين الذين تضررت مركباتهم نتيجة سوء الأحوال الجوية، إلى استخراج شهادة إتلاف مركبة عبر الدخول إلى موقع شرطة الشارقة، واختيار (خدمات شرطية) من قائمة الخدمات، واختيار شهادة «لمن يهمه الأمر»، وتحديد خيار (جنائي) ونوع الشهادة (إتلاف)، ثم إدخال رمز التحقق (OTP) وملء جميع الحقول، والتقديم على الخدمة.

وأهابت شرطة الشارقة بالجمهور، التزام إجراءات السلامة حفاظاً على الأرواح والممتلكات، وتجنَّب أماكن الأودية وتجمُّع المياه وجريان السيول، وأخذ الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات، وتخفيف السرعة، داعية إلى الالتزام بإرشادات السلامة وتعليمات الجهات المختصة، وعدم تداول الشائعات والأخبار المغلوطة، وأخذ المعلومات من المصادر الرسمية.

ونشرت شرطة الشارقة عبر منصاتها الرقمية القرار الوزاري رقم (178) لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري في ما يخص الأجواء الماطرة، ومنها: مادة (115) التي تنص على غرامة 1000 درهم وست نقاط مرورية للتجمهر بالقرب من أماكن الأودية والسيول والسدود خلال الأجواء الماطرة، وغرامة 2000 درهم و23 نقطة مرورية وحجز المركبة 60 يوماً لدخول الأودية أثناء جريانها أياً كان مستوى خطورتها، فضلاً عن عقوبة إعاقة الجهات المختصة عن القيام بأعمالها بشأن تنظيم حركة السير والمرور أو الإسعاف والإنقاذ أثناء الطوارئ والكوارث والأزمات وسقوط الأمطار وجريان الأودية بغرامة 1000 درهم وأربع نقاط مرورية وحجز المركبة 60 يوماً.

من جانبها، دعت القيادة العامة لشرطة عجمان، المتضررين بسبب الحالة الجوية وسقوط الأمطار، إلى استخراج شهادة لمن يهمه الأمر (طلب شهادة إتلاف مركبة). وأوضحت شرطة عجمان، أنه يمكن استخدام هذه الخدمة للإبلاغ عن حالات تضرر المركبات، بسبب الحالة الجوية وسقوط الأمطار باختيار طلب شهادة إتلاف مركبة من خدمة (لمن يهمه الأمر) المتوافرة في تطبيق شرطة عجمان.

بدورها، أكدت بلدية عجمان، استمرار تقديم خدماتها عبر التطبيقات الذكية والموقع الإلكتروني و«عجمان ون»، وذلك نظراً للأحوال الجوية.

وواصلت فرق الطوارئ والفرق المساندة وفريق غيث التابع للدائرة، العمل الدؤوب لليوم الثاني على التوالي، للتعامل مع حالات الطوارئ الناجمة عن تقلبات الطقس وهطول الأمطار في جميع مناطق إمارة عجمان، في ظل الحالة الجوية التي تشهدها الدولة.