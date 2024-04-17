إجراءات وقائية من خطر الأمطار الغزيرة والصواعق

حدّدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، مجموعة من الإجراءات الوقائية من مخاطر الأمطار الغزيرة والصواعق والعواصف الرعدية، منها ضرورة البقاء في المنزل وعدم الخروج إلا في حالات الضرورة القصوى، إضافة إلى تجنب استخدام الهواتف المحمولة في الأماكن المفتوحة أثناء حدوث العواصف الرعدية، وإيقاف السيارات في أماكن بعيدة وآمنة ومرتفعة عن مناطق جريان الأودية والشعاب وتجمعات المياه.

ونصحت الهيئة بعدم السماح للأطفال باللعب خارج المنزل أثناء الظروف الجوية غير الاعتيادية، وتثبيت الأجسام القابلة للتطاير جراء الرياح الشديدة كالألواح المعدنية وشبكات التلفاز وغيرها.

وأضافت أنه في حال كان الشخص خارج المنزل، فعليه محاولة إيجاد مكان منخفض آمن وتجنب الوقوف تحت الأشجار العالية والمنفردة وأعمدة الكهرباء، وعدم استخدام السيارة للتنقل في المناطق المغمورة بالمياه، إذ إن المياه الجارفة يمكن أن تفقده السيطرة على المركبة، مشيرة إلى ضرورة البقاء بعيداً عن خطوط الطاقة الكهربائية.

وشددت على أنه أثناء حدوث العواصف الرعدية، فإنه يجب فصل التيار الكهربائي عن الأجهزة المنزلية لحمايتها من مرور التيار في حال مرور الصاعقة من خلال شبكة المنزل، والتحرك فوراً إلى أقرب مبنى أو سيارة من أجل الحصول على ملجأ آمن.

كما شددت على تجنب العمل أو الوقوف في المناطق المرتفعة وعلى أسطح المباني، لاسيما قيد الإنشاء منها.

ونصحت الهيئة السائقين، عند قيادة المركبة أثناء هطول الأمطار الغزيرة، باستخدام الإشارات التحذيرية والمصابيح وتخفيف السرعة وعدم التجاوز وترك مسافة كافية بين المركبات وإيقاف المركبة نهائياً خارج الطريق في حال استدعت الحاجة، مؤكدة أهمية القيادة بحذر شديد على الطرقات خوفاً من حدوث الانزلاقات أو اختفاء معالم الطريق ومحدودية الرؤية.

وأوصت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، باتخاذ الإجراءات الوقائية في حال سقوط الأمطار أو حبات البرد لتقليل تأثيرها على الممتلكات، واتباع إرشادات السلامة خلال الحالة الجوية، وعدم الانسياق خلف الشائعات واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

نصائح داخل المنزل

- تفقد قنوات تصريف المياه والمناهل حتى لا تتجمع المياه.

- فصل التيار الكهربائي عن الأجهزة المنزلية.

- تجنب لمس المعادن والأجهزة الكهربائية.

- الابتعاد عن النوافذ الزجاجية والأبواب.

- تجنب الاستحمام لأن توصيلات المياه يمكن أن توصل شحنات من الصاعقة.