«الموارد البشرية والتوطين» تدعو إلى الحذر في مواقع الأعمال الخارجية

دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين شركات القطاع الخاص في المناطق الأكثر تأثراً بالأحوال الجوية الاستثنائية المتوقعة في الدولة إلى أخذ الحيطة والحذر في مواقع الأعمال الخارجية التي يصعب إيقاف العمل فيها، والحرص على صحة وسلامة العمال أثناء انتقالهم من وإلى هذه المواقع، والتأكد من توافر اشتراطات الصحة والسلامة المهنية فيها.

وقالت الوزارة في تعميم: «نتيجة لما تمر به الدولة من أحوال جوية استثنائية، وبعد التنسيق مع الجهات المختصة في الدولة، فإننا نوصي مؤسسات وشركات القطاع الخاص كافة بالحذر، وتطبيق إجراءات السلامة المهنية اللازمة للحفاظ على سلامة العمالة لديها خلال فترة التقلبات الجوية، على أن تلتزم مؤسسات وشركات القطاع الخاص بالتوجيهات الصادرة من الجهات المحلية المختصة في كل إمارة في ما يتعلق بالأحوال الجوية الاستثنائية وتأثيرها في ممارسة الأعمال».