1.49 دقيقة زمن الاستجابة للحالات الطارئة في شرطة المرقبات

حقق مركز شرطة المرقبات إنجازات كبيرة في المؤشرات الاستراتيجية لعام 2023، حيث حقق مؤشر زمن الاستجابة للحالات الطارئة، دقيقة و49 ثانية، فيما كان المستهدف دقيقتين، وبلغت نسبة التغطية الأمنية 100%، فيما أنجز المركز 20 ألفاً، و614 معاملة ذكية.

وتفصيلاً، اطلع مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي في شرطة دبي، اللواء علي غانم، على إنجازات وإحصاءات مركز شرطة المرقبات، وذلك ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة.

جاء ذلك بحضور مدير مركز شرطة نايف، رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، اللواء الدكتور طارق تهلك، ومدير مركز شرطة المرقبات، العميد راشد محمد صالح الشحي، ونائب مدير المركز، العقيد خليفة علي راشد، ومدير إدارة التقييم المؤسسي، العقيد بدر بوسمرة، ورئيس قسم الرقابة، العقيد أحمد المهيري وعدد من الضباط.

واطلع اللواء علي غانم، على المؤشرات الاستراتيجية للمركز، ومنها مؤشر انخفاض الجرائم المقلقة لكل 100 ألف من السكان، ومؤشر متوسط زمن الاستجابة للحالات الطارئة الذي حقق دقيقة و49 ثانية في عام 2023، فيما كان المستهدف دقيقتين، وبلغت نسبة التغطية الأمنية 100%.

كما اطلع اللواء علي غانم على إحصاءات مركز إسعاد المتعاملين، إضافة إلى المعاملات المُنجزة عبر مركز الشرطة الذكي الـSPS، التي بلغت 20 ألفاً و614 معاملة ذكية في العام الماضي.

وأكد اللواء علي غانم أن شرطة دبي ممثلة في مركز شرطة المرقبات، حققت نقلات نوعية في مجال تقديم الخدمات الشرطية، والتي تعد انعكاساً لتماشي أهداف شرطة دبي مع التوجهات الحكومية الرامية إلى جعل دبي المدينة الأذكى عالمياً، عبر تقديم خدمات تفوق توقعات واحتياجات المتعاملين، وفق أفضل وأرقى معايير تقديم الخدمة من خلال منظومة ذكية، مؤكداً أن شرطة دبي مستمرة في تطوير الخدمات، وفق أحدث المعايير العالمية التي تعزز جودة الحياة في الإمارة.

كما أكد اهتمام القيادة العامة لشرطة دبي بتقديم خدمات راقية للمتعاملين، ما يعكس السمعة الحضارية المتميزة لشرطة دبي، الأمر الذي يستدعي تقديم خدمات ذات جودة عالية للمتعاملين، مشيراً إلى أهمية منطقة اختصاص مركز شرطة المرقبات، كونها تضم مناطق تجارية وسكنية مثل هور العنز، وهور العنز شرق، وبورسعيد والممزر وأبوهيل والبراحة، والمطينة والمرقبات ورقة البطين والوحيدة، الأمر الذي يستدعي تقديم خدمات مميزة تنال رضا المتعاملين في منطقة الاختصاص.

اللواء علي غانم:

• شرطة دبي مستمرة في تطوير الخدمات وفق أحدث المعايير العالمية التي تعزز جودة الحياة في الإمارة.