شرطة رأس الخيمة تحذّر من سلوكيات مرورية خاطئة

حذّرت شرطة رأس الخيمة مستخدمي الطريق من ارتكاب سلوكيات مرورية خاطئة أثناء قيادة المركبات، مثل الانشغال بغير الطريق والسرعة الزائدة والانحراف المفاجئ وعدم الالتزام بخط السير الإلزامي، فضلاً عن عدم ترك مسافة أمان كافية بين المركبات، مشيرة إلى إطلاقها حملة «الزم مسارك.. تأمن سلامتك».

وذكرت أن هذه الحملة تأتي في إطار الحملات التي تنفذها إدارة المرور والدوريات بهدف رفع مستوى الرصيد التثقيفي والتوعوي لدى مختلف الفئات من مستخدمي الطرق وحثهم على اتباع التعليمات والقوانين المرورية التي تعتبر طوق النجاة لمستخدمي الطريق.

وأفادت بأن الحملة تركز على المقاطع التوعوية التي يتم نشرها على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، وعلى دعوة السائقين إلى الالتزام بالمسار خلال القيادة وعدم تغييره إلا بعد التأكد من خلو المسار الآخر من المركبات.

وشدّدت شرطة رأس الخيمة، على أهمية التزام جميع مستخدمي الطريق بقوانين السير والمرور، والتقيّد بالسرعات القانونية المحددة على الطرق، واتباع التعليمات وإرشادات الشاخصات المرورية الموضوعة على جانب الطرق لتحقيق أعلى معايير السلامة والضبط المروري وضمان نشر وتعزيز الأمن والسلامة المرورية.