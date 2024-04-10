الشيخة فاطمة بنت مبارك تستقبل المهنئات بعيد الفطر السعيد

استقبلت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، (أم الإمارات)، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية بقصر البحر المهنئات بعيد الفطر السعيد .

فقد تقبلت سموها التهاني بهذه المناسبة السعيدة من عدد من الشيخات والقيادات النسائية والمواطنات اللاتي قدمن لسموها التهاني بمناسبة عيد الفطر السعيد، متمنيات من الله العلي القدير أن يعيده على سموها بالخير واليمن والبركات وعلى دولة الإمارات بالمزيد من التقدم والازدهار.