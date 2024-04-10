«دبي الإسلامي» يدعم «تراحم الخيرية» بـ 16.4 مليون درهم

أعلنت مؤسسة تراحم الخيرية في دبي، عن تلقيها دعماً مالياً بمبلغ 16.4 مليون درهم من بنك دبي الإسلامي، لدعم العديد من المشروعات والبرامج التي تستهدف مساعدة ذوي الدخل المحدود والأسر المتعففة.

وقال المدير العام للمؤسسة، الدكتور أحمد تهلك، إنه تم تخصيص 3.9 ملايين درهم من المبلغ المُقدم لدعم علاج 78 حالة مرضية من الحالات المرضية التي عُرضت خلال شهر رمضان المبارك من خلال برنامج «الناس للناس» الذي يهدف إلى تقديم الدعم العلاجي والرعاية الطبية للمرضى المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة من غير القادرين على تحمل كُلف العلاج.

وأضاف أن المبلغ تضمن أيضاً 500 ألف درهم للإسهام في مبادرة المير الرمضاني للسلال الغذائية على الأسر المحتاجة، حيث بلغ عددهم 2500 أسرة، إضافة إلى تقديم 12 مليون درهم عن زكاة المال لتصرف على مستحقي الزكاة. وأشاد تهلك، بإسهام بنك دبي الإسلامي في دعم الحالات المستحقة وفقاً للوائح والنظم المتبعة بالمؤسسة، منوهاً بمبادرة (دبي الإسلامي) التي تعبر عن مدى الأهمية التي يوليها البنك لدعم العمل الخيري والإنساني، وتعزيز الشراكة المجتمعية الهادفة إلى ترسيخ قيم ومبادئ العمل الخيري الذي يُعدُّ جزءاً لا يتجزأ من رؤية دولة الإمارات السبّاقة إلى الخير وإغاثة الملهوف.

وأشار إلى أن بنك دبي الإسلامي، يُعدُّ في مقدمة شركاء مؤسسة تراحم الاستراتيجيين، وأحد الداعمين الأساسيين لبرامجها المختلفة، خصوصاً المتعلقة بالأسر المتعففة وأسر الأيتام وأصحاب الهمم، التي تُعدُّ أهم مجالات التكافل المجتمعي التي توليها المؤسسة اهتماماً كبيراً.

توزيع 20 ألف سلة غذائية بـ 4 ملايين درهم

أعلنت مؤسسة تراحم الخيرية في دبي، توزيع 20 ألف سلة غذائية بكُلفة تتجاوز أربعة ملايين درهم، استفادت منها الأسر المتعففة وذوي الدخل المحدود في العديد من إمارات ومناطق الدولة، وذلك ضمن مبادرة «المير الرمضاني» إحدى المبادرات والمشروعات الخيرية التي قامت بها المؤسسة خلال شهر رمضان.

وقال مدير عام «تراحم الخيرية»، الدكتور أحمد تهلك، إن مبادرة توزيع المير الرمضاني بدأت مع انطلاق الحملة الرمضانية للمؤسسة للإسهام في توفير احتياجات الأسر المستفيدة في الشهر الفضيل، للتخفيف عنها وإسعادها ومساعدتها في توفير احتياجاتها.

وأكد حرص المؤسسة على تلبية احتياجات الأسر المتعففة من المواد الغذائية والمعيشية، مشيراً إلى أنها تتبع كل السبل للوصول إلى الفئات المستحقة، لتوفير ما يلزمها. وذكر أن المؤسسة نفذت المبادرة بالتعاون والتنسيق مع العديد من الجهات المختصة والمعنية، لإيصال السلال الغذائية إلى أكبر عدد من المستفيدين والمناطق على مستوى الدولة.

ولفت تهلك إلى أن المؤسسة بجانب تنفيذها مشروعات المير الرمضاني والسلال الغذائية وإفطار الصائم تقوم بتوزيع زكاة الفطر، وتوفير كسوة العيد والعيدية للأيتام.