مكتوم بن محمد: نبارك لقيادة الإمارات وشعبها والشعوب العربية والإسلامية حلول عيد الفطر

قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر" سابقاً، نبارك لقيادة الإمارات وشعبها والشعوب العربية والإسلامية حلول عيد الفطر، ونحمد الله على تمام صيام الشهر الفضيل وطاعاته، وندعوه أن يعمّ السلام والأمن والخير على العالم أجمع.

وأضاف سموه "العيد مناسبةً للفرح والألفة، وفيه نعمّق صِلاتنا وروابطنا الاجتماعية. عيدكم مبارك وكلّ عامٍ وأنتم بخير".