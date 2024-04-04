«نقل عجمان» تستعد لاستقبال العيد بـ «خطة متكاملة»

أعلنت هيئة النقل في عجمان عن الانتهاء من استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، وحددت مواعيد تقديم خدمات مركز «سبيد» لفحص وتسجيل المركبات ووسائل النقل، والتي تشمل النقل العام والنقل البحري (عبرة عجمان) وحافلة تحت الطلب، خلال إجازة عيد الفطر، حيث وفرت الهيئة القنوات الذكية للمتعاملين للوصول إلى خدمات منظومة النقل المتنوعة، كما أتاحت طلب مركبات الأجرة عبر تطبيق «route»، بالإضافة إلى إمكانية التواصل مع الهيئة على مدار الساعة عن طريق الاتصال بمركز الاتصال على الرقم (600599997).

ويستأنف «سبيد» خدمات فحص المركبات بدءاً من ثالث أيام العيد وفقاً لمواعيد العمل الاعتيادية خلال أيام الأسبوع (الأحد لغاية الخميس) من الساعة السابعة والنصف صباحاً حتى التاسعة مساء، أما يوم الجمعة فستكون هناك فترتان: الفترة الصباحية الساعة السابعة والنصف صباحاً لغاية الـ12 ظهراً، فيما الفترة المسائية تكون من الرابعة مساء لغاية التاسعة، ويوم السبت من الساعة الثامنة صباحاً حتى التاسعة مساء.

وحددت الهيئة مواعيد النقل البحري خلال إجازة عيد الفطر من الساعة الثامنة صباحاً حتى منتصف الليل في كل محطات العبرة، منها الراشدية والزوراء والصفيا و«المارينا»، مشيرة إلى أن أسعار تذاكر العبرة للتنقل بين المحطات تصل إلى درهمين ما عدا محطة الزوراء، إذ يصل سعر التذكرة إلى درهمين ونصف الدرهم.

أما بالنسبة للرحلات السياحية للنقل البحري، فتبلغ أسعار التذاكر خمسة دراهم لرحلة تستغرق 10 دقائق للشخص الواحد، فيما تبلغ سعر تذاكر رحلات الـ30 دقيقة 50 درهماً.

وبالنسبة للرحلات التي تستغرق ساعة فإن سعر التذكرة 100 درهم، بينما للجولات السياحية التي تصل مدتها إلى ساعة ونصف الساعة يصل سعر التذكرة إلى 150 درهماً.

وبخصوص رحلات الحافلات للخطوط الداخلية والخارجية، تنطلق في الساعة السادسة صباحاً وتستمر حتى منتصف الليل، لتغطية الإقبال الكبير من المستخدمين خلال أيام العيد، لافتة إلى أن رحلات النقل العام مجانية لأصحاب الهمم وكبار السن.

أما بالنسبة لخدمة حافلة تحت الطلب، فستكون مواعيد عملها خلال أيام عيد الفطر من الساعة السادسة صباحاً حتى منتصف الليل، ويمكن للمتعاملين طلب خدمة (حافلة تحت الطلب) من خلال التطبيق الذكي.