محمد بن راشد: نبارك لصاحب الفرس لوريل ريفر الفائز بأغلى أشواط كأس دبي العالمي للخيول

بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم (السبت) لصاحب الفرس لوريل ريفر، الفوز بأغلى أشواط كأس دبي العالمي للخيول، معبرا سموه عن سعادته بهذا التجمع السنوي الذي يجمع أفضل وأسرع خيول العالم في دبي.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبر منصة «إكس»: التقى اليوم عشاق سباقات الخيل من الشرق والغرب ومن جنوب العالم إلى شماله في دبي في أحد أغنى وأرقى سباقات الخيل العالمية..

نبارك لصاحب الفرس لوريل ريفر الذي فاز بأغلى أشواط كأس دبي العالمي للخيول.. وسعداء بهذا التجمع السنوي الذي يجمع أفضل وأسرع خيول العالم في دبي..