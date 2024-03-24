«إي آند» شريك رئيس في حملة «وقف الأم»

أعلنت «إي آند» عن مشاركتها كشريك رئيس في حملة «وقف الأم»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، لتكريم الأمهات بإنشاء صندوق وقفي بقيمة مليار درهم لدعم تعليم ملايين الأفراد حول العالم.

وتعمل «إي آند» على توظيف منصاتها ومواردها المختلفة لتسهيل المشاركة والتبرع لحملة «وقف الأم» التي تستهدف تكريم الأمهات من خلال إتاحة الفرصة لكل شخص للتبرع باسم والدته، إضافة إلى إبراز الدور الذي تقوم به الأم في توفير مناخ أسري مشجع وداعم لتعليم الأبناء، كما تسعى الحملة إلى مساندة المجتمعات والأفراد الأقل حظاً بشكل مستدام، من خلال دعم عملية تعليمهم، ما يوفر لهم فرصاً مستدامة لتحسين جودة حياتهم.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«إي آند الإمارات»، مسعود شريف محمود: «نتشرف بدعمنا لحملة وقف الأم كشريك رئيس، إذ تأتي هذه المبادرة امتداداً لمبادرات دولة الإمارات الخيرية والإنسانية، التي تسعى من خلالها إلى توفير التعليم الجيد حول العالم لدوره المحوري في دعم مسيرة التنمية للمجتمعات الأقل حظاً».

وأضاف: «فخورون بالمشاركة، للعام الرابع على التوالي، في الحملات الرمضانية التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، مؤكداً حرص «إي آند» على تسخير جميع الإمكانات، وتوفير الحلول الرقمية لتمكين أفراد المجتمع ومؤسساته من المشاركة في حملة «وقف الأم» بأيسر الطرق وأسرعها، للمساهمة في تحقيق أهدافها في تكريم عطاء الأمهات، ونشر نور العلم للفئات الأكثر احتياجاً.

وتقدم «إي آند» دعمها لحملة «وقف الأم» من خلال المساعدة في حشد الجهود المحلية والإقليمية والدولية من أجل تنفيذ مشروعات تعليمية في المجتمعات الأكثر احتياجاً.

وتُظهر «إي آند» دعمها لحملة «وقف الأم» بطرق مختلفة، حيث يتم تلقي المساهمات للحملة من خلال أرقام مخصصة وتطبيق بسمات «Smiles» الخاص بها، وإرسال رسائل نصية لتشجيع التبرعات، والترويج للحملة عبر منصاتها.

وأعلنت «إي آند» عن تخصيص أرقام مميزة للهاتف المتحرك من فئة «ماسي وماسي بلس» في مزاد «أنبل رقم» الخيري الداعم لجهود حملة «وقف الأم»، حيث يُنظم المزاد بالتعاون مع «الإمارات للمزادات»، اليوم الأحد في دبي، وذلك بمشاركة رجال أعمال وشخصيات داعمة للعمل الخيري والإنساني في دولة الإمارات.

كما تسهم «إي آند» من خلال وجودها على وسائل التواصل الاجتماعي في الترويج لحملة «وقف الأم» عبر تغيير اسم الشبكة، وحملات وسائل التواصل، والعروض الترويجية عبر الرسائل النصية القصيرة خلال شهر رمضان الكريم، لتعزيز تأثير حملة «وقف الأم»، وضمان وصولها إلى أكبر شريحة من الناس.