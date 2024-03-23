مكتوم بن محمد: دبي أجمل في شهر الخير

زار سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، بحضور سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، مجلس هشام عبدالله القاسم، الرئيس التنفيذي لمجموعة «وصل لإدارة الأصول» في منطقة الخوانيج بدبي.

وتبادل سموه مع الحضور التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك، مبتهلين إلى المولى عزّ وجلّ أن يعيد هذه الأيام المباركة على دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها الكريم باليُمن والخير والبركات، وأن يديم على دولتنا الغالية أسباب التقدم والازدهار وعلى أهلها روابط المودة والتراحم ويجعلها دائماً رمزاً للخير والعطاء.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة «إكس» أمس: «سعدت اليوم بزيارة مجلس الأخ هشام القاسم بحضور عددٍ من الأعيان والمسؤولين وأفراد المجتمع، وتبادلنا التهاني مع الحضور بمناسبة شهر رمضان المبارك».

وأضاف سموه: «دبي أجمل في شهر الخير، وفيها يحلو التواصل والتقارب والزيارات الاجتماعية، ليبقى مجتمعنا محافظاً على ترابطه وعاداته الطيبة».

وحضر المجلس إلى جانب سموه كل من سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وسمو الشيخ بطي بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير بإمارة رأس الخيمة، وعدد من أعيان البلاد والوزراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال.