بلدية عجمان تستعد للتعامل مع المنخفض الجوي ب16 فريق عمل

أعلنت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان عن جهوزيتها للتعامل مع المنخفض الجوي المتوقع بدءاً من تاريخ 22 مارس وحتى 26 مارس الجاري، حيث شكلت الدائرة 16 فريق عمل موزعين على كافة مناطق الإمارة، كما وفرت 4 مضخات متنقلة و70 مضخة ثابتة للتعامل الفوري في حالة سقوط الأمطار.



وأوضحت الدائرة أن فرق العمل والطوارئ والفرق الميدانية أعدت خطة استباقية للتعامل الفوري مع الحالات المتوقعة في حالة حدوث المنخفض، حيث يجري الآن المتابعة الآنية لحالة الطقس، لرفع درجة الاستعداد القصوى.



وأكدت أنها تتبنى نظاماً ذكياً في التعامل مع الحالات الواردة، حيث تستقبل عبر 10 قنوات معتمدة البلاغات والشكاوى، وتستقبل عبر الرقم الساخن 80070 الابلاغ عن الحالات الطارئة.



وبينت الدائرة أنها ستعمل على توجيه جميع المكاتب الاستشارية العاملة بإمارة عجمان، للعمل بالتعميم الصادر عنها بشأن سوء الأحوال الجوية في الحالات الطارئة، حفاظاً على سلامة الجميع.