منصور بن زايد: أهنئ الأمهات في الإمارات والعالم "بيوم الأم"

هنأ سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، الأمهات في الإمارات والعالم بيوم الأم.

وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان: أهنئ الأمهات في الإمارات والعالم "بيوم الأم".. نحتفي بهذه المناسبة لتأكيد اعتزازنا بدورهن في تنشئة الأجيال وبناء الأسرة المتماسكة التي تشكل نواة المجتمع الصالح والوطن المتقدم.. في هذه المناسبة نوجه تحية شكر وتقدير إلى الأم.. رمز التضحية والحكمة والعطاء