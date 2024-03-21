محمد بن راشد: الأم أعظم موجود.. وأصعب مفقود.. وأحد أجمل أسرار الوجود.. حفظ الله جميع الأمهات

قال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر" سابقاً،

الأم أعظم موجود .. وأصعب مفقود .. وأحد أجمل أسرار الوجود ..

مصدر الحياة .. وأجمل ما فيها …

نحتفي بهن في شهر رمضان بوقف قيمته مليار درهم صدقة جارية عن جميع الأمهات في الإمارات ..

حفظ الله جميع الأمهات .. وحفظ الله دولة الإمارات ..