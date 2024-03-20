شاشات تفاعلية في 4500 مركبة أجرة في دبي

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أمس، مبادرة مبتكرة في عالم التنقل لإسعاد روّاد «التاكسي» بالإمارة، وذلك من خلال تثبيت شاشات تفاعلية متطوّرة في 4500 مركبة أجرة، في مرحلة أولى، توفر للمستخدمين مجموعة متنوّعة من المحتوى المرئي والمسموع أثناء الرحلة، بدءاً من الأخبار وصولاً إلى الترفيه والعروض التسويقية.

وتأتي المبادرة بعد نجاح المرحلة التجريبية التي أطلقتها الهيئة في عام 2022 من خلال 250 مركبة أجرة، بالشراكة مع «هلا» وشركة «باينري ميديا» المتخصصة في تحسين خدمة المتعاملين.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة، أحمد بهروزيان، إن هذه المبادرة تهدف إلى إسعاد روّاد مركبات الأجرة والارتقاء بمستوى رضاهم عن خدمات التنقّل، مشيراً إلى أن «هلا» كانت من أوائل الشركات، التي قدمت مبادرات مبتكرة لتوفير الراحة والرفاهية للمستخدمين في جميع أنحاء دبي.

وأضاف: «يسعدنا التعاون مع (هلا) و(باينري ميديا) لتوفير خدمة تنقل تفاعلية، تقدم محتوى إعلامياً وترفيهياً جرى اختياره بعناية لتقديمه لمستخدمي مركبات الأجرة أثناء رحلاتهم».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «هلا»، خالد نسيبة: «ملتزمون بتقديم خدمة نقل هي الأفضل في فئتها لمستخدمينا، وشراكتنا مع هيئة الطرق والمواصلات و(باينري) خير دليل على هذا الالتزام، كما أن تركيب هذه الشاشات الرقمية يؤكد حرصنا على الاستثمار في التكنولوجيا لتحسين وتوفير خدمة لا مثيل لها للمستخدمين، بما يتماشى مع رؤية دبي في أن تصبح مركزاً رقمياً رائداً على مستوى العالم».

بدوره، قال الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «باينري ميديا»، سانتوش سارما: «نتصور مستقبلاً تكون فيه الرحلة بأهمية الوجهة نفسها، وهو ما يحوّل الوقت الضائع في التنقل إلى فرصة للترفيه والاسترخاء والإنتاجية، وتعمل منصتنا على تمكين العلامات التجارية من الوصول إلى مستخدمينا أثناء تنقلهم معنا، لنمنح العلامات التجارية فرصة عرض منتجاتها أمامهم وهم في غاية التركيز».

يُذكر أن «هلا» تُشرف حالياً على 21 ألف قائد مركبة عبر أسطول مكون من 12 ألف مركبة يُوفرها شركاء «هلا» من شركات الامتياز للسكان والسيّاح والزوّار في دبي.