«إسلامية دبي» و«دار البر» تبحثان تعزيز العمل الخيري

بحث وفد من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي برئاسة المدير العام للدائرة، أحمد درويش المهيري، خلال زيارته الأخيرة لجمعية دار البر بمقرها الرئيس بشارع الشيخ زايد في دبي، سبل تعزيز العمل الخيري.

واستقبل وفد الدائرة رئيس مجلس إدارة «دار البر» المهندس خلفان خليفة المزروعي، والرئيس التنفيذي والعضو المُنتدب للجمعية، الدكتور محمد سهيل المهيري، وأعضاء مجلس الإدارة، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

وبحث الطرفان خلال الزيارة تعزيز العمل الخيري في دولة الإمارات وآفاق القطاع الإنساني في الدولة والعمل المُشترك على ترسيخ الاستدامة في القطاع الخيري، إضافة إلى دعم الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الجانبين ترجمةً لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، بما يصب في المصلحة الوطنية العليا ويشكل دعماً وقيمة مضافة تصب في مصلحة المحتاجين وذوي الدخل المحدود داخل الدولة، والفقراء والمحتاجين والمنكوبين في مناطق عدة حول العالم.

وأكد المزروعي حرص «دار البر» على التعاون والتنسيق الكامل مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، نحو تعزيز الرسالة والرؤية الإنسانية الحضارية لدولة الإمارات وتحقيق أهدافها الخيرية.

من جهته، أشار المهيري إلى الشراكة المتواصلة بين الدائرة والجمعية على مدار العقود الماضية بما قاد إلى العديد من النجاحات في العمل الإنساني الإماراتي، ودعم جملة من المشروعات الخيرية والمجتمعية.