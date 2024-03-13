"طرق دبي" تنجز أعمال الطرق الداخلية والإنارة في مناطق مرغم ولهباب والليسيلي وحتا

أنجزت هيئة الطرق والمواصلات، أعمال الطرق الداخلية والإنارة في الشوارع القائمة، في أربع مناطق سكنية، هي: مرغم ولهباب والليسيلي وحتا، بطول إجمالي 35 كيلومتراً، منها أعمال طرق بطول 18 كيلومتراً، وأعمال إضافة أعمدة إنارة للشوارع القائمة بطول 17 كيلومتراً، وشرعت الهيئة في تنفيذ أعمال طرق إضافية في منطقتي لهباب والليسيلي لتلبية احتياجات السكان.

وقال المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات مطر الطاير: يأتي تنفيذ مشروع الطرق الداخلية، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، وتعليمات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بتطوير وتحسين البنية التحتية الأساسية في المناطق السكنية وأرياف وبراري دبي، لتلبية احتياجات التمدد والانتشار السكاني والعمراني في الإمارة، والارتقاء بجودة الحياة، وتحقيق السعادة والرفاهية للسكان، كما يأتي في إطار حرص هيئة الطرق والمواصلات على تطوير البنية التحتية الأساسية من أعمال الطرق والإنارة وتصريف مياه الأمطار في المناطق السكنية.

مرغم

شملت أعمال الطرق المنجزة في منطقة مرغم، تنفيذ طرق بطول 5 كيلومترات، في المنطقة الواقعة على شارع دبي-العين، بالقرب من سكاي دايف دبي، حيث جرى تعبيد الطرق في المنطقة مع أعمال البنية التحتية التي تضمنت إنشاء شبكة صرف مياه الأمطار، وأعمال إنارة للشوارع، ويخدم المشروع أكثر من 1100 نسمة يقطنون في تلك المنطقة.

لهباب

جرى في منطقة لهباب، رصف طرق بطول 4 كيلومترات، مع أعمال البنية التحتية التي شملت إنشاء شبكة صرف مياه الأمطار، وأعمال إنارة للشوارع، كما شملت تنفيذ أعمال إنارة للطرق القائمة في منطقة لهباب على شارع دبي- حتا بجانب مضمار لهباب لسباق الهجن بطول كيلومترين.

ويخدم المشروع أكثر من 3 آلاف نسمة يقطنون في تلك المنطقة، ويسهم المشروع في تحسين ربط المنطقة السكنية قيد التطوير مع شبكة الطرق.

الليسيلي

بلغ طول الطرق المنفذة في منطقة الليسيلي، قرابة 7 كيلومترات، كما جرى تنفيذ أعمال إنارة للطرق القائمة في منطقة سيح السلم بالقرب من لاست اكزيت وبحيرات القدرة، بطول يزيد على 7 كيلومتر، ويخدم المشروع قرابة 2900 نسمة يقطنون في تلك المنطقة، ويسهم المشروع في تحسين مداخل ومخارج المنطقة.

حتا

وفي منطقة حتا جرى تنفيذ طرق بطول كيلومترين في منطقة (سهيلة) في حتا، إلى جانب أعمال البنية التحتية التي شملت إنشاء شبكة صرف مياه الأمطار، وأعمال إنارة للشوارع، ويخدم المشروع حوالي 6 آلاف نسمة يقطنون في تلك المناطق، ويسهم المشروع في تحسين المداخل والمخارج، وتحسين ربط المنطقة السكنية قيد التطوير مع شبكة الطرق.

تجدر الإشارة إلى أن هيئة الطرق والمواصلات، أنجزت مؤخراً، تنفيذ طرق داخلية في 3 مناطق سكنية هي القوز الثانية، وند الشبا الثانية، والبرشاء جنوب الثالثة، بطول إجمالي37 كيلومتراً، ويقدر عدد سكان المناطق الثلاث بأكثر من 12 ألف نسمة.