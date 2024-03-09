20 مؤسسة طبية تستهدف استقطاب خريجي كليات التقنية

نظمت كليات التقنية العليا بالشارقة معرض «توظيف القطاع الصحي» بمشاركة 20 شركة ومؤسسة من مؤسسات القطاع الصحي العام والخاص، حيث استعرضت تلك المؤسسات فرص العمل المتاحة لديها في مختلف التخصصات الطبية والتي تسعى لاستقطاب الشباب الإماراتي المتخصص للعمل بها، بالإضافة الى فرص التدريب المهني للطلبة.

وتفقد مدير مجمع كليات التقنية العليا، الدكتور فيصل العيان، فعاليات المعرض، والتقى ممثلي مؤسسات القطاع الصحي المشاركة، كما اطلع على فرص التوظيف والتدريب المقدمة للخريجين والطلبة، وآلية إجراء المقابلات، حيث يمثل المعرض انعكاساً حقيقياً لاهتمام الكليات بالقطاع الصحي الذي يمثل صمام الأمان للمجتمع من خلال نوعية البرامج والتخصصات التي تطرحها وكيفية إعداد طلبتها، وتمكينهم بالمهارات التطبيقية وفق احتياجات سوق العمل.

وقال مستشار مدير مجمع كليات التقنية العليا، أحمد الملا، إن الكليات لديها اتفاقيات تعاون وكذلك شراكات فاعلة مع مؤسسات القطاع الصحي العام والخاص في إطار جهودها لتعزيز فرص تدريب وتوظيف الطلبة والخريجين. وأضاف أن المعرض المتخصص في القطاع الصحي يعكس هذه الشراكة وحرص تلك المؤسسات على استقطاب خريجي الكليات لما يتمتعون به من مهارات تطبيقية تجعلهم خياراً مميزاً لسوق العمل.

وأشاد الملا بتعاون تلك المؤسسات أيضاً على مستوى التدريب العملي وفق برنامج «التلمذة المهنية» الذي تسعى من خلاله الكليات لإدماج الطلبة في سوق العمل خلال فترة دراستهم من خلال انخراطهم في وظائف ومهام عمل حقيقية تعزز من قدراتهم وخبراتهم وفرص توظيفهم.

وأشار إلى حجم التفاعل والحضور الكبير من الطلبة والخريجين مع معرض التوظيف الذي يمثل منصة تفاعلية تتيح لهم فرصة لقاء ممثلي جهات العمل الطبية المعنيين بالتوظيف وإجراء المقابلات المباشرة وفق الشواغر، ما يمكنهم من أخذ فرصهم الوظيفية معتمدين في ذلك على معارفهم ومهاراتهم العلمية وقدراتهم في إبراز ذلك خلال المقابلات الوظيفية.

وبيّن الملا، أن الكليات تطرح العديد من التخصصات على مستوى البكالوريوس والدبلوم في العلوم الصحية، منها علوم المختبرات الطبية، والتمريض، والصيدلة، والخدمات الطبية الطارئة، وإدارة المعلومات الصحية، والقبالة، وكلها برامج تأتي وفق احتياجات سوق العمل وتخضع للتطوير المستمر، مشيراً إلى أن هناك أكثر من 3700 طالب وطالبة ملتحقين بهذه التخصصات حالياً.