محمد بن زايد ومحمد بن راشد: المرأة مصدر إلهام في العطاء ورمز لكل شيء جميل

وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، رسالة تحية وتقدير للمرأة في اليوم العالمي للمرأة.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «في اليوم الدولي للمرأة، نحيي المرأة في الإمارات، وكل أنحاء العالم، ونقدر إسهاماتها من أجل نهضة مجتمعها ووطنها، المرأة هي مصدر إلهام في العطاء والإنجاز، ودورها جوهري في صنع التقدم، وموقعها محوري في العمل من أجل مستقبل أفضل للبشرية».

كما هنأ صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نساء العالم بمناسبة يوم المرأة العالمي.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «المرأة رمز للسعادة.. رمز للتضحية.. رمز للحياة.. رمز للمساواة.. رمز للدفء والحنان والمحبة.. المرأة رمز لكل شيء جميل».

وأضاف سموه: «في يوم المرأة العالمي نقول: كل عام ونساء العالم أجمل وأنجح وأفضل.. كل عام وجميع أمهاتنا وأخواتنا وبناتنا في خير وإلى خير، بإذن الله».

كما قدّم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، التهاني والتبريكات لـ«أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، ولحرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، ولكل امرأة في الإمارات وحول العالم.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «في يوم المرأة العالمي، نتقدم بالتهنئة والتبريكات إلى (أم الإمارات) الشيخة فاطمة بنت مبارك، وإلى أمي الشيخة هند بنت مكتوم، ولكل امرأة في الإمارات وحول العالم.. فخورون بما حققته المرأة الإماراتية من إنجازات، بفضل الدعم الكبير من قيادتنا الرشيدة».

رئيس الدولة:

• المرأة دورها جوهري في صنع التقدم، وموقعها محوري في العمل من أجل مستقبل أفضل للبشرية.

محمد بن راشد:

• كل عام ونساء العالم أجمل وأنجح وأفضل.. كل عام وجميع أمهاتنا وأخواتنا وبناتنا في خير وإلى خير، بإذن الله.

حمدان بن محمد:

• فخورون بما حققته المرأة الإماراتية من إنجازات، بفضل الدعم الكبير من قيادتنا الرشيدة.